En Çok Tercih Edilen Digital Oyun (E-pin) Satış Sitesi

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Kampanyalı Oyunlar İle Buluşun

Profesyonel epin satış sitesinden League Of Legends RP nedir Riot Points, Riot Games firması tarafından oluşturulan ve League of Legends oyun içi marketinde kullanarak çeşitli özellikler, deneyimler elde edebileceğiniz e-pin kodudur. Kısa adı RP 'dir. RP haricinde pek çok yeni online oyun türlerini kampanyalı fiyat tarifesi üzerinden sipariş verebilirsiniz. Zengin oyun katalogları ile sektöründe öncü bir konumda yer alan Digital E-pin sitesinden 2019 yılına özel yepyeni oyunlar ile tanışabilirsiniz.

PUBG ve PUBG Mobile nedir?

Pubg yani bilinen uzun adıyla Player Unknown's Battle Ground, oyun piyasasına yeni bir soluk getirmiştir. Çoğu oyuncuya göre Pubg, H1Z1 oyununun çakması olarak görülse de Pubg'nin H1Z1'den en büyük farkı sürekli dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Oyun düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncuları sıkmadan oyun zevkini arttırmayı başardı. Pubg'nin çıkışında bir süre sonra piyasaya yeni bir Battle Royale oyunu girdi. Bu oyun Fortnite ismiyle tanıtıldı ve Pubg'ye büyük bir rakip oldu.

Pubg yetkilileri, Fortnite'a karşı sürekli oyuncu kaybetmelerine bir çözüm aramaktaydı ve buldular. Pubg'yi tamamen aynı oynanışla mobil cihazlara sürmeyi planladılar. 9 Şubat 2018'de Pubg Mobile resmi olarak iOS ve Android cihazlar için oynanılabilir hale geldi. Günümüzde Pubg Mobile 100 milyondan fazla indirilmiş ve anlık oyuncu sayısı 4 milyondan fazladır. Pubg Mobile oyununda karakterinizin görünüşünü birbirinden farklı giysilerle değiştirebilirsiniz.

Unknown Cash (UC) nedir?

Çeşitli silah, paraşüt ve araç desenlerini alırken ödeme yapmanıza olanak sağlayan Pubg Mobile para birimidir. UC'ler Dolar bazında satıldığı için günümüzde absürt fiyatlardan bonusları olmadan satılmaktadır.

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2019 Yılının Beklenen Oyunları

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