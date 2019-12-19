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En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

19.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:33En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.
Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı.
İspanya'nın takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.
KPMG Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:
OyuncuTakımı Değeri (avro)
1. Kylian MbappePSG225 milyon
2. NeymarPSG185 milyon
3. Lionel MessiBarcelona180 milyon
4. Eden HazardReal Madrid152 milyon
5. Raheem SterlingManchester City150 milyon
6. Muhammed Salah Liverpool150 milyon
7. Harry KaneTottenham140 milyon
8. Sadio ManeLiverpool 130 milyon
9. Kevin de BruyneManchester City130 milyon
10. Antoine Griezmann Barcelona 125 milyon

Kylian Mbappe, Barcelona, Spor

Kaynak: AA

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