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En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları ara tatilde Forum Trabzon'da minik hayranlarını bekliyor.

13.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:28En eğlenceli tatil TRT Çocuk kahramanları Forum Trabzon'da
TRT Çocuk'un sevilen kahramanları ara tatilde Forum 'da minik hayranlarını bekliyor. İbi ve Tosi'nin katılacağı renkli sahne şovuna tüm minikler davet edildi.

Çocukların severek izlediği çizgi film İbi ve Tosi, 18-19 ve 20 Kasım tarihlerinde her gün 13: 00 -15: 00 ve 17: 00 saatlerinde üç farklı seansta gerçekleşecek etkinlikler ile Forum Trabzon'da küçük hayranlarıyla buluşacak.

Karşılaştıkları sorunlara matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten ve çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ve Tosi gösterisi; özel dekoru ve sahne şovlarıyla 18-20 Kasım tarihleri arasında Forum Trabzon'da minik izleyiciler ile bir araya gelecek.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar "İbi ile Tosi" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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