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En fazla fidan dikme dünya rekoru belgesi Erdoğan'a verildi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'a dikilen 303 bin 150 fidan ile kazanılan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun tescil belgesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

24.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:52En fazla fidan dikme dünya rekoru belgesi Erdoğan'a verildi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 'a dikilen 303 bin 150 fidan ile kazanılan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun tescil belgesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturuldu. Bu 2 bin 23 noktadan biri olan Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede fidan dikildi. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un dünya rekoruna ilişkin tescil belgesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

YENİ REKOR HEDEFLENİYOR

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir rekor hedeflediği belirtilerek, "Türkiye adına tescil ettirilmesi hedeflenen diğer Guinness Dünya Rekoru ise, 'Dünyanın en büyük on-line fidan diken insan fotoğrafı albümü' olacak. Bu rekor için, 11 Kasım'da fidan dikenlerin, fidan dikim süresi içinde ve sonrasında fidan dikerken çektikleri fotoğraflarını 'www.gelecegenefesalbum.com' sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın, çektikleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gereken teknik koşullar da 'www.gelecegenefesalbum.com' sitesinde yer alıyor" denildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Çorum, Politika

Kaynak: DHA

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