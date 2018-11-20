En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012114 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027918 -0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044349 -0,61 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079843 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053528 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070920 -0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052821 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059530 -0,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040666 -0,29

20 Kasım 2018 Salı 14:20



20 Kasım 2018 Salı 14:20

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,61 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)