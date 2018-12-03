En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029225 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013472 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013149 -0,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031788 -0,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020125 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021590 -0,36 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013406 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021431 -0,36 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021403 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022183 -0,35

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,41 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,38 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)