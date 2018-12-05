En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011359 -2,19 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017452 -1,89 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016884 -1,77 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065255 -1,63 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095373 -1,63 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021923 -1,62 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020184 -1,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049510 -1,61 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017469 -1,59 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067289 -1,55

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:10



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:10

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,19 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,89 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)