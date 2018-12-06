En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Karma EYF 0,087893 -0,86 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013162 -0,67 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014106 -0,63 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012754 -0,61 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013044 -0,59 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013710 -0,58 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013254 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013373 -0,55 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029047 -0,54 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,055565 -0,54

06 Aralık 2018 Perşembe 14:27



06 Aralık 2018 Perşembe 14:27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,67 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,63 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)