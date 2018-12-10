En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027546 -1,06 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028734 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043450 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013375 -0,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012903 -0,91 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013085 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012859 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013251 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013404 -0,77 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013143 -0,76

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:20

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,97 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)