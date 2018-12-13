En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013433 -3,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019391 -3,02 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023142 -2,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049109 -2,88 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016558 -2,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014080 -2,58 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016251 -2,56 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055083 -2,09 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042909 -2,03 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,078268 -2,01

13 Aralık 2018 Perşembe 14:25



13 Aralık 2018 Perşembe 14:25

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,06 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 3,02 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)