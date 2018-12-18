En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048720 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027516 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088574 -0,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099078 -0,72 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016119 -0,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013854 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023044 -0,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016499 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022589 -0,63 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064916 -0,61

Kaynak: AA

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,85 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)