En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047323 -1,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019832 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064521 -1,00 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098923 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112011 -0,99 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084889 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052363 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074292 -0,97 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022844 -0,95

Kaynak: AA

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)