13.06.2019 14:16
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "vivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "vivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033003-0,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042449-0,60
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012289-0,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,057209-0,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012340-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,104009-0,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,020277-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,070654-0,29
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,084798-0,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,026834-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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