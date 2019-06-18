18.06.2019 16:22
Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,23 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,025986-1,24
NN Hay. Em. Altın EYF0,016502-1,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026604-1,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027353-1,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,026418-1,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,029162-1,20
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028329-1,19
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,016753-1,18
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,027361-1,17
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028235-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
bireysel emeklilik, allianz, bes fonları, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:43 Erzurum Ticaret Borsası
17:38 SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı
17:37 ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi
17:37 Malatya Ticaret Borsası
17:27 Kapalıçarşı'da altın
17:25 Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sekiz ay sonra yükseldi
17:22 Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız