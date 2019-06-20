20.06.2019 14:47
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017142-4,54
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012275-0,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014011-0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,014415-0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014009-0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014043-0,47
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,030410-0,46
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,014288-0,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042675-0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,013780-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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