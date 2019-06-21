21.06.2019 14:38
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020107-1,51
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053984-1,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036659-1,29
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051943-1,08
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012841-1,02
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,035961-0,93
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,060519-0,77
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040712-0,77
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032196-0,76
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,066245-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
bireysel emeklilik , döviz , bes fonları , Ekonomi

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