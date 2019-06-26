26.06.2019 15:17
Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,15 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,15 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014748-1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014737-1,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,031966-1,15
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014676-1,06
NN Hay. Em. Katkı EYF0,015745-1,05
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,014929-0,98
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015551-0,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,015044-0,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,015154-0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014322-0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:04 Ziraat odası başkanları afet zararı ve pamuk primlerini masaya yatırdı
16:58 Malatya Ticaret Borsası
16:57 Gaziantep Ticaret Borsası
16:56 THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor
16:52 ABD'de endeksler yükselişle açıldı
16:52 İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı
16:50 Karmod'dan 5 saatte kullanıma hazır yazlıkçı evi