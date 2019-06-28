28.06.2019 14:44
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026781-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,027426-0,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,025628-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028179-0,45
NN Hay. Em. Altın EYF0,017001-0,45
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029067-0,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,030043-0,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028180-0,43
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,017248-0,43
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,027206-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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