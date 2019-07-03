03.07.2019 15:16
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,47 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038793 -1,00
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033442 -0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074655 -0,47
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045545 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073027 -0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107544 -0,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059218 -0,42
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062639 -0,42
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065430 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036858 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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