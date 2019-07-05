05.07.2019 14:46
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -1,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -1,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -1,44
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -1,42
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027513 -1,42
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016842 -1,41
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029342 -1,40
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027238 -1,40
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027739 -1,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
avivasa, Ekonomi

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