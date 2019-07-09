09.07.2019 14:48
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,45 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,38 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,45 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,38 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014787 -2,57
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015797 -2,45
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014793 -2,38
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031991 -2,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014736 -2,10
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015644 -2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014408 -1,96
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015009 -1,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043465 -1,82
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014251 -1,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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