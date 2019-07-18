18.07.2019 14:14
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028848 -1,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025314 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016766 -0,89
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028664 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027794 -0,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017015 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027783 -0,88
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027513 -0,87
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026862 -0,87
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029650 -0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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