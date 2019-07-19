En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,37 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,37 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108601 -0,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059874 -0,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073685 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066842 -0,03 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081335 -0,03 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062367 -0,03

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)