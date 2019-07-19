Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

19.07.2019 16:02 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,37
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,37
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108601 -0,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059874 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073685 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066842 -0,03
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081335 -0,03
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062367 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:03   KÜRESEL VERİ PANORAMASI
17:51   Benzine indirim geldi
17:51   Orta Doğu'daki gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artış sürüyor
17:47   Benzinde 20 kuruş indirim
17:47   "Filyos Limanı olmazsa olmazlarımızdan"
17:44   Bakan Pekcan esnaf ve sanatkarın sorunlarını dinledi
17:43   Serbest piyasada altın fiyatları