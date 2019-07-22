Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

22.07.2019 14:18 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033010 -1,45
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020008 -0,94
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038674 -0,73
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036415 -0,69
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053733 -0,69
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051723 -0,56
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035891 -0,55
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061140 -0,52
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040530 -0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050754 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:18   En fazla kaybettiren BES fonları
14:18   BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:18   BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:17   Yatırım fonu istatistikleri
14:17   En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:17   Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
14:17   En fazla kazandıran BES fonları