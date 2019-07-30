En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037959 -1,07 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065339 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032519 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109642 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036861 -0,57 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027073 -0,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060496 -0,57 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062624 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065739 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074363 -0,54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 le "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)