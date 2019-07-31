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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.

31.07.2019 14:03 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029528 -1,87
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031934 -1,80
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012388 -1,52
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037416 -1,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -1,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059702 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073435 -1,25
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020071 -1,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043641 -1,11
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122350 -1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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