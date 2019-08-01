Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

01.08.2019 14:40 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,99 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031542 -1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043125 -1,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060169 -0,99
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064484 -0,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058819 -0,96
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032614 -0,94
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026569 -0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,066997 -0,91
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091761 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072588 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:48   Yapı Kredi'den yılın ilk yarısında 2 milyar 361 milyon lira net kar
18:39   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:39   "Bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesiyle piyasalar canlanacak"
18:38   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:37   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:36   Borsada endekslerin değişimi
18:36   Borsada işlem hacmi sıralaması