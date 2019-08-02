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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,63 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

02.08.2019 14:37 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF", yüzde 0,63 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015884 -1,00
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023511 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028420 -0,59
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120894 -0,59
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024911 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026615 -0,58
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026000 -0,58
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,093955 -0,56
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026283 -0,56
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016486 -0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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