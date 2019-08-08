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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,63 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

08.08.2019 15:15 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,63 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040804 -2,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056301 -2,11
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034582 -1,84
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019155 -1,64
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023808 -1,56
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071837 -1,52
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018397 -1,49
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019082 -1,45
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,102490 -1,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022404 -1,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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