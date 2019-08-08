En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040804 -2,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056301 -2,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034582 -1,84 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019155 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023808 -1,56 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071837 -1,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018397 -1,49 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019082 -1,45 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,102490 -1,40 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022404 -1,39

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,63 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,11 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)