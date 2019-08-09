En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040532 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040152 -0,27 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014963 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010007 -0,14 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052849 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 -0,10 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019031 -0,06 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050863 -0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022350 -0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)