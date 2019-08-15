En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029238 -3,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015124 -3,17 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016163 -1,98 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049148 -1,00 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,019365 -0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019579 -0,60 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040390 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028990 -0,30 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010585 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012676 -0,23

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,17 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 1,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)