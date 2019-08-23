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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,10 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

23.08.2019 14:16 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,10 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -1,24
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -1,24
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -1,10
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -1,08
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -0,96
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015528 -0,96
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028129 -0,93
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,015465 -0,88
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015723 -0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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