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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,06 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

29.08.2019 14:30 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,06 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106591 -1,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072469 -1,07
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035553 -1,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058836 -1,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027835 -0,87
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010420 -0,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015516 -0,70
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074273 -0,66
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063017 -0,61
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065767 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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