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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

06.09.2019 14:26 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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