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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYFF", yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

09.09.2019 14:46 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYFF", yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017912 -2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029697 -2,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030672 -2,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029720 -2,01
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018194 -2,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028737 -2,00
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031761 -2,00
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029414 -2,00
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029909 -1,90
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027131 -1,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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