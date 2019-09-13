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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

13.09.2019 14:28En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012218-0,71
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020711-0,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032143-0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037019-0,53
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052666-0,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019332-0,37
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,055083-0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065035-0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062477-0,31
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045391-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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