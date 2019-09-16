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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.", yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

16.09.2019 14:02En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.", yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,082259-1,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,061177-1,53
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,063165-1,52
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094621-1,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,093601-1,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,050332-1,34
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,065409-1,34
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,094926-1,34
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,027035-1,31
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,041179-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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