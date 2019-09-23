En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021093 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029245 -0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058306 -0,47 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040416 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021649 -0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,009979 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019497 -0,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060498 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109508 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027071 -0,19

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)