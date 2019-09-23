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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

23.09.2019 14:07En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021093-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029245-0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,058306-0,47
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,040416-0,26
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,021649-0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,009979-0,21
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,019497-0,20
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060498-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109508-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027071-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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