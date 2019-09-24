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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

24.09.2019 15:04En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,057261-0,37
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,021578-0,33
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042047-0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016672-0,30
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013020-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,026994-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024162-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,035280-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029168-0,26
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,021129-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: AA

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