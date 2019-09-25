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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

25.09.2019 13:57En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031521-1,91
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020589-0,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,017984-0,67
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029950-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029828-0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031940-0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030901-0,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028878-0,66
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029629-0,66
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028444-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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