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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,50 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

27.09.2019 14:18En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,50 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028547-1,70
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030903-1,59
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027095-1,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,017906-1,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029729-1,19
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030686-1,19
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029428-1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029701-1,18
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028295-1,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028758-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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