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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

01.10.2019 15:06En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036500-1,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108633-0,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074098-0,80
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060061-0,77
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030383-0,76
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031144-0,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028073-0,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026636-0,67
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027552-0,44
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,051123-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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