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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

02.10.2019 16:44En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,017313-1,70
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028756-1,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028732-1,68
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,030703-1,68
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029686-1,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,027822-1,67
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,017614-1,66
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,028483-1,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009674-1,63
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029037-1,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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