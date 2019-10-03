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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

03.10.2019 14:28En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060007-0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,108573-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,074178-0,65
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022313-0,61
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,027316-0,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036299-0,57
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,094193-0,56
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016844-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016820-0,56
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019898-0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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