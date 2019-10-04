En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042544 -0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069187 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068456 -0,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 -0,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079786 -0,78 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019017 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074191 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -0,77 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,056867 -0,77

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)