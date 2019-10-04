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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

04.10.2019 14:20En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042544-0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074503-0,89
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,069187-0,87
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,068456-0,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060137-0,82
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,079786-0,78
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019017-0,77
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,074191-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,107737-0,77
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,056867-0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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