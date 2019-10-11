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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

11.10.2019 14:18En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,029337-1,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,016467-1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,016611-1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016444-1,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,015902-1,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,055963-1,10
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,035796-1,10
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,016368-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016434-1,07
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017595-1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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