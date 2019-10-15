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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 5,55 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

15.10.2019 14:49En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,72 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF", yüzde 5,55 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,072947-5,72
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,098250-5,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,054487-5,41
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,063797-5,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063144-5,37
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,018091-5,34
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,085830-5,12
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,111665-5,11
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,099066-5,10
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,112165-5,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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