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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

16.10.2019 14:32En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF", yüzde 0,65 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010260-1,03
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,034741-0,65
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012663-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,015445-0,54
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,067864-0,53
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038054-0,51
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017029-0,50
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021268-0,46
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,064700-0,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068065-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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