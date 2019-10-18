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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EY" ve yüzde 0,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

18.10.2019 14:37En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF", yüzde 0,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EY" ve yüzde 0,39 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,016549-0,96
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019823-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,011853-0,39
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012098-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,012904-0,32
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,017398-0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010211-0,28
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,019056-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,012749-0,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017072-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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