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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

23.10.2019 14:58En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,17 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042675-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,011912-0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012632-0,17
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019076-0,06
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,017887-0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016770-0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,013315-0,03
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,010444-0,03
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,016499-0,02
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012160-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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